В Казани Мергасовскому дому угрожает карстовый провал

Фото: Максим Платонов

В Казани может обрушиться Мергасовский дом. Объекту культурного наследия угрожает карстовый провал, написала в своем телеграм-канале градозащитник, социолог и учредитель Института городских исследований «Тамга» Марья Леонтьева.

— В ближайшие дни дом может рухнуть необратимо! Образовался карстовый провал, в результате которого фасад дома треснул. Обеспокоенные местные жители обращались в исполком, комитет по охране объектов культурного наследия, долгое время ничего не предпринималось, — написала она.

Позднее Леонтьева опубликовала ответ от исполкома города:

— В ходе обследования 10.03.2025 провала и течи на сетях водоснабжения по ул.Дзержинского, 16-18 установлено, что земляная течь на вводе водопровода Д150 мм к зданию по ул.Кремлевская, 21, в результате данной течи образовался котлован глубиной приблизительно 2 м, площадью 12-15 кв.м. Водопровод был отключен от городских сетей водоснабжения.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В исполкоме добавили, что водопровод не состоит на балансе МУП «Водоканал». Он принадлежит собственнику здания Шайдарову. Тот в четверг 13 марта провал засыпал.

— В настоящее время все потребители с водой. В связи с тем, что труба имеет 100%-й износ, А.К.Шайдаровым планируется прокладка новой трубы методом ГНБ, — добавили в исполкоме.

В октябре в Казани нашли инвестора для восстановления Мергасовского дома, об этом сообщил председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана Иван Гущин. По его словам, в настоящее время специалисты осматривают здание, процесс выселения из которого начался еще в 2017 году.

Елизавета Пуншева