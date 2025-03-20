Иван Гущин: Мергасовскому дому в Казани не грозит обрушение

Фото: Радиф Кашапов

Мергасовский дом на улице Дзержинского в Казани не находится под угрозой обрушения, сообщил председатель комитета Татарстана по охране ОКН Иван Гущин. Это заявление прозвучало на фоне возникших опасений из-за образовавшегося в окрестностях карстового провала.

Гущин уточнил, что провал действительно возник, но текущее состояние здания остается стабильным.

— Нет, это не так, я выступлю, наверное, с опровержением, — сказал Гущин, отвечая на вопрос о возможном разрушении дома.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Чтобы контролировать ситуацию, специалисты установили на трещинах маячки, которые будут фиксировать их движение.

— Когда подготовим результаты исследований, будет выписан рецепт, что нужно делать, — добавил он. — Также создали межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься обследованием памятника.

По словам Гущина, в рамках обследования проведут карстологические исследования и изучат состояние фундамента и стен. Он сообщил, что запланированы две скважины для более детального анализа состояния здания.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Гущин также подчеркнул, что дому требуется масштабная реставрация.

— Здание в неудовлетворительном состоянии, но мы держим ситуацию на контроле, — отметил он. Глава комитета указал на проблемы с качеством стройматериалов и необходимость разбирать и восстанавливать аварийные участки.

Напомним, что в Казани нашли инвестора для восстановления Мергасовского дома. В настоящее время специалисты осматривают здание, процесс выселения из которого начался еще в 2017 году.

Анастасия Фартыгина