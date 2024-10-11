Мергасовский дом в Казани нашел инвестора под восстановление

Фото: Радиф Кашапов

В Казани нашли инвестора для восстановления Мергасовского дома, об этом сообщил председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана Иван Гущин.

По его словам, в настоящее время специалисты осматривают здание, процесс выселения из которого начался еще в 2017 году.

Мергасовский дом построили в 1928 году по проекту архитекторов Сперанского и Глаголева на пересечении улиц Дзержинского и Кави Наджми.

Это здание стало первым многоэтажным многоквартирным домом в Казани, подключенным к водопроводу, и является образцом авангардной архитектуры. Дом находится в аварийном состоянии, его жители расселены.

Также Гущин рассказал о готовности Казани к саммиту БРИКС с культурно-исторической стороны.

Олег Исаков