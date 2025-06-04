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Дополнительные автобусы из Казани в Иннополис запустят 11 июня

10:10, 04.06.2025

Дополнительные автобусы организованы к 10-летию технограда

Дополнительные автобусы из Казани в Иннополис запустят 11 июня
Фото: Олег Тихонов

11 июня добраться из Казани в Иннополис можно будет на дополнительных автобусных рейсах. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Вандюков на встрече с журналистами.

9 июня Иннополису десять лет, но это понедельник, поэтому в этом году праздник решили сделать 11 июня. В этом году в программе конечно не Баста, и не Би-2, будет выступать группа Pizza, но тоже будет интересно, — рассказал он.

Для гостей города также дополнительно будут работать обратные рейсы в Казань.

Праздничная программа начнется 11 июня в 16.00. Хедлайнер — группа Pizza — выступит в 20.30.

Кроме того, 7 июня в Иннополисе пройдет юбилейный забег.

В День Великой Победы в городском парке Иннополиса торжественно открыли стелу защитникам Отечества.

Дарья Сайфиева

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