В Темрюке и Анапе определили «опасные зоны» на пляжах
В Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края введен запрет на посещение и использование пляжей на значительных участках побережья Черного моря. Это связано с масштабным загрязнением воды после крушения танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» в Керченском проливе в декабре 2024 года.
Соответствующие постановления подписали глава Темрюкского района Федор Бабенков и мэр Анапы Василий Швец. Документы, опубликованные 2 июня на официальных сайтах, определяют «опасные зоны», где запрещены не только купание, но и любое нахождение на пляже, аренда лежаков и прокат водных аттракционов.
В Темрюкском районе запретная зона простирается вдоль береговой линии от поселка Волна до поселка Веселовка включительно. В Анапе ограничения действуют на участке от Веселовки до заповедника Утриш. Исключение составляют лишь лица, участвующие в ликвидации последствий ЧС или исполняющие служебные обязанности.
Планируется дополнительное ограждение опасных зон и установка информационных стендов.
Напомним, совет муниципального образования Анапы принял решение о приостановке взимания курортного сбора на территории города в течение всего 2025 года.
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