В Темрюке и Анапе определили «опасные зоны» на пляжах

Фото: Рената Валеева

В Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края введен запрет на посещение и использование пляжей на значительных участках побережья Черного моря. Это связано с масштабным загрязнением воды после крушения танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Соответствующие постановления подписали глава Темрюкского района Федор Бабенков и мэр Анапы Василий Швец. Документы, опубликованные 2 июня на официальных сайтах, определяют «опасные зоны», где запрещены не только купание, но и любое нахождение на пляже, аренда лежаков и прокат водных аттракционов.

В Темрюкском районе запретная зона простирается вдоль береговой линии от поселка Волна до поселка Веселовка включительно. В Анапе ограничения действуют на участке от Веселовки до заповедника Утриш. Исключение составляют лишь лица, участвующие в ликвидации последствий ЧС или исполняющие служебные обязанности.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Планируется дополнительное ограждение опасных зон и установка информационных стендов.

Напомним, совет муниципального образования Анапы принял решение о приостановке взимания курортного сбора на территории города в течение всего 2025 года.

Рената Валеева