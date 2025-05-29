В Анапе приостановили сбор туристического налога на 2025 год

Фото: Рената Валеева

Совет муниципального образования Анапы принял решение о приостановке взимания курортного сбора на территории города в течение всего 2025 года. Об этом пишет «Интерфакс».

Решение принято в связи с необходимостью оказания поддержки предприятиям санаторно-курортного и гостиничного комплекса, пострадавшим от последствий чрезвычайного происшествия, вызванного крушением танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.

— В целях оказания мер поддержки лицам, осуществляющим деятельность в сфере санаторно-курортного и гостиничного комплекса, которые пострадали от последствий чрезвычайного происшествия, вызванного крушением танкеров в Керченском проливе, решено приостановить действие туристического налога на территории Анапы с 1 января по 31 декабря 2025 года, — сказано в сообщении Совета МО.

Напомним, что 15 декабря текущего года в Керченском проливе произошла авария с танкерами «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», повлекшая за собой разлив мазута. В связи с этим на территориях Кубани, Крыма и Севастополя были введены режимы ЧС.

Маргарита Головатенко / realnoevremya.ru

Мэр Анапы Василий Швец подчеркнул, что данное решение является важной мерой поддержки для местного бизнеса.

— Мы поддержали предложение губернатора Вениамина Кондратьева о временной отмене сбора турналога в муниципалитетах, где продолжается ликвидация последствий ЧС. Уверен, что эта мера поможет нашему курортному бизнесу в этот непростой период, а также станет дополнительным стимулом для туристов, — заявил глава города.

Рената Валеева