Россия получила от Украины меморандум о мирном урегулировании конфликта

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Россия получила от Украины вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, передает «RT на русском».

Меморандум был представлен на украинском и английском языках. Киев предложил проект, в котором содержатся требования, схожие с ранее выдвинутыми условиями. Украина настаивает на отсутствии ограничений для поставок вооружения, непризнании освобожденных территорий в составе России и выплате репараций.

Мединский прибыл в Стамбул для нового раунда переговоров, который будет проходить в сегодня в 13.00 во дворце Чираган. Россия также подготовит свой меморандум, включающий аспекты для решения первопричин конфликта.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Состав российской делегации останется прежним: Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Напомним, что первая встреча стран, которая состоялась 16 мая, стала знаковым событием после трехлетнего перерыва. На ней стороны обсудили возможность масштабного обмена пленными и представили свое видение будущего перемирия. В ходе переговоров Украина предложила организовать встречу глав государств, и Россия подтвердила, что это предложение будет рассмотрено.

Лавров также подчеркнул, что масштабный обмен пленными уже завершен, и сейчас Россия готовит проект меморандума о будущем мирном договоре. Делегация России под руководством Мединского планирует представить этот меморандум украинской стороне во время следующего раунда переговоров.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на завершение конфликта с Россией до июня 2026 года.



Анастасия Фартыгина