Зеленский выразил надежду на завершение конфликта с Россией к июню 2026 года

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на завершение конфликта с Россией до июня 2026 года. Об этом он заявил на встрече с журналистами, пишет ТАСС.

— Безусловно, мы понимаем выводы многих разведок, многих стран, аналитику. Июнь 2026 года — мы все очень надеемся, что войны уже не будет, — сказал он.



По итогам встречи 16 мая Москва и Киев в Стамбуле договорились обменяться пленными по формуле «1 000 на 1 000», детально прописать свое видение возможного будущего прекращения огня и продолжить переговорный процесс. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, заявил, что Россия удовлетворена результатом встречи.

Рената Валеева