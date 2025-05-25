Россия и Украина завершили обмен военнопленными в формате 1000 на 1000

Сейчас российские военные находятся на территории Белоруссии

. Фото: Динар Фатыхов

Россия и Украина завершили обмен пленными в формате 1000 на 1000. В Россию вернули еще 303 бойца. Об этом сообщает Миноборона.

— В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, за период с 23 по 25 мая российской и украинской стороной проведен обмен по формуле 1000 на 1000 человек, — отметили в ведомстве.

На данный момент возвращенные российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их привезут в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Реальное время / realnoevremya.ru

23 мая состоялся первый этап обмена, в результате которого в Россию вернулись 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц, включая захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Украинской стороне были переданы 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских.

Накануне Минобороны сообщило о возвращении 307 российских военнослужащих с подконтрольной киевскому режиму территории



Напомним, договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах между Россией и Украиной, прошедших неделю назад в Стамбуле по инициативе президента Владимира Путина.

Елизавета Пуншева