Россия и Украина завершили обмен военнопленными в формате 1000 на 1000
Сейчас российские военные находятся на территории Белоруссии
Россия и Украина завершили обмен пленными в формате 1000 на 1000. В Россию вернули еще 303 бойца. Об этом сообщает Миноборона.
— В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, за период с 23 по 25 мая российской и украинской стороной проведен обмен по формуле 1000 на 1000 человек, — отметили в ведомстве.
На данный момент возвращенные российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их привезут в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.
23 мая состоялся первый этап обмена, в результате которого в Россию вернулись 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц, включая захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Украинской стороне были переданы 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских.
Накануне Минобороны сообщило о возвращении 307 российских военнослужащих с подконтрольной киевскому режиму территории
Напомним, договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах между Россией и Украиной, прошедших неделю назад в Стамбуле по инициативе президента Владимира Путина.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.