Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области возросло до 104

Фото: Мария Зверева

Общее число пострадавших при обрушении моста в Брянской области достигло 104 человек, сообщил ТАСС губернатор Александр Богомаз.

— Всего на сегодня у нас 104 пострадавших. 7 человек погибли, 3 из них в тяжелом состоянии, остальные находятся в средней или легкой степени тяжести, — уточнил он.

В настоящее время 22 пострадавших находятся в больницах Москвы, а 38 человек — в медицинских учреждениях Брянской области.

Напомним, 31 мая в Брянской области на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино обрушился автомобильный мост. Обломки упали на пассажирский поезд, в результате чего погибли и пострадали люди. Следком квалифицировал подрыв как теракт.

Также произошел подрыв на железной дороге на перегоне Унеча — Жеча. Повреждения были обнаружены работниками Московской железной дороги во время осмотра инфраструктуры 1 июня в 10.52.

Семьям погибших при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области будет предоставлено по 1,5 млн рублей. Также компания РЖД выплатит по 2,2 млн рублей.



Анастасия Фартыгина