Олимпийские комитеты России и Сербии подписали меморандум о сотрудничестве

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Олимпийские комитеты России и Сербии решили подписать меморандум о сотрудничестве для развития олимпийского движения в обеих странах. Об этом заявил РИА «Спорт» министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Воскресная встреча делегаций прошла с президентом сербского Олимпийского комитета Божидаром Мальковичем. Дегтярев заявил, что у стран долгая история сотрудничества, начиная с Олимпийского комитета СССР.

— Мы договорились разработать и подписать Меморандум о сотрудничестве, который станет основой для дальнейшего развития олимпийского движения, — подчеркнул Дегтярев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Министр подчеркнул, что Россия и Сербия разделяют «истинные ценности олимпийского движения — стремление к миру, дружбе и взаимопониманию через спорт». По его словам, в Сербии развивают талантливых спортсменов и проходят крупные международные соревнования. Российские и сербские спортивные федерации активно сотрудничают, а сборная Сербии по академической гребле приедет в Москву на Большую московскую регату.

Дегтярев также присутствует на товарищеских матчах по волейболу между сборными России и Сербии в Белграде, где прошли переговоры о сотрудничестве с министром спорта Сербии Зораном Гайичем.

Накануне Дегтярев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) нарушает Олимпийскую хартию. При этом чиновник надеется на улучшение отношений.

Анастасия Фартыгина