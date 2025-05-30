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Путин рекомендовал регионам использовать цифровые площадки для поддержки производителей

21:40, 30.05.2025
Путин рекомендовал регионам использовать цифровые площадки для поддержки производителей
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов активнее применять инфраструктуру цифровых торговых площадок при реализации программ поддержки местных производителей и продвижения их продукции.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам второго Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России», прошедшего 21 апреля. Ответственными за исполнение назначены высшие должностные лица субъектов России.

Срок выполнения поручения — до 1 октября текущего года.

Напомним, что Татарстан вошел в пятерку регионов России, которые получили наибольшую финансовую поддержку для бизнеса через платформу МСП.РФ.

Матвей Гавриков

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