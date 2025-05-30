Путин рекомендовал регионам использовать цифровые площадки для поддержки производителей
Президент России Владимир Путин поручил главам регионов активнее применять инфраструктуру цифровых торговых площадок при реализации программ поддержки местных производителей и продвижения их продукции.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам второго Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России», прошедшего 21 апреля. Ответственными за исполнение назначены высшие должностные лица субъектов России.
Срок выполнения поручения — до 1 октября текущего года.
Напомним, что Татарстан вошел в пятерку регионов России, которые получили наибольшую финансовую поддержку для бизнеса через платформу МСП.РФ.
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