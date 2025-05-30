Путин поручил обеспечить софинансирование строительства и ремонта детских спортшкол

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству предусмотреть в федеральном бюджете на 2026—2028 годы средства на софинансирование строительства, модернизации и капитального ремонта детских спортивных школ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Средства также должны быть направлены на поддержку организаций дополнительного образования детей, находящихся в ведении органов управления в сфере образования. Мероприятия будут реализованы в рамках госпрограмм «Развитие физической культуры и спорта» и «Развитие образования».

Согласно документу, правительство должно выполнить это поручение до 1 октября текущего года.

Напомним, что в Татарстане продолжается ремонт 27 объектов в сфере культуры в рамках четырех республиканских и федеральных программ.

Матвей Гавриков