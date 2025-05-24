В Татарстане продолжается ремонт объектов культуры и молодежной политики

. Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане продолжается ремонт 27 объектов в сфере культуры в рамках четырех республиканских и федеральных программ. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин.

На сегодняшний день ремонт 19 сельских домов культуры выполнен на 65%. За последние две недели завершены работы на двух объектах в Кайбицком и Буинском районах.

В сфере детского искусства также наблюдается положительная динамика: выполнение работ по ремонту трех детских школ искусств составляет 63%. В то же время работы по пяти оставшимся учреждениям выполнены лишь на 20%.

Совместно с Минмолодежи реализуется пять республиканских и федеральных программ, охватывающих 34 объекта. Среди них — 13 детских оздоровительных лагерей, где ремонт выполнен на 49%. За последние полмесяца завершены работы на двух объектах в Зеленодольском и Тетюшском районах.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ремонт четырех подростковых клубов достиг 54%, в то время как выполнение работ по девяти центрам психолого-педагогической помощи составляет 53%. Ремонт восьми молодежных центров также выполнен на уровне 53%.



В сфере экологии реализуются две программы по ремонту гидротехнических сооружений, очистке озер и расчистке русел рек, охватывающие 21 объект. На данный момент 19 из них находятся в работе. Подрядчики приступят к объектам в Пестречинском и Новошешминском районах не позднее июня. Общее выполнение по программным объектам оценивается в 59%.

Кроме того, активно ведется ремонт 20 спортивных объектов.

В Татарстане продолжается ямочный ремонт автомобильных дорог регионального значения. На сегодняшний день работы проведены на площади свыше 377 тыс. кв. м.

Рената Валеева