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Торговые войны Трампа привели к потерям мирового бизнеса на $34 млрд

15:07, 30.05.2025
Торговые войны Трампа привели к потерям мирового бизнеса на $34 млрд
Фото: Реальное время

Торговые конфликты, инициированные президентом США Дональдом Трампом, уже обошлись мировому бизнесу более чем в $34 миллиарда потерь, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Рейтер».

Основная часть убытков — около $33 млрд — приходится на крупные публичные компании, которые вынуждены фиксировать снижение продаж и рост расходов.

В результате многие корпорации пересматривают свои финансовые прогнозы на будущее. Среди компаний, чьи ожидания пострадали от торговых войн, называются такие гиганты, как Apple, Ford, Porsche и Sony.

Alexander Schimmeck на Unsplash

Аналитики предупреждают, что сумма накопленных убытков продолжит расти, поскольку влияние торговых конфликтов оказывается более масштабным и долгосрочным, чем ожидалось ранее.

Ранее сообщалось, что Apple планирует перенести производство всех iPhone, предназначенных для США, в Индию к 2026 году.

Матвей Гавриков

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