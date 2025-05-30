Жилинспекция Татарстана при капремонте выявила 122 нарушения в 200 домах

Фото: Максим Платонов

С начала сезона капремонта Госжилинспекция провела проверку качества работ в 200 многоквартирных домах, охватив в общей сложности 652 объекта. По результатам инспекций было выявлено 122 нарушения, сообщили в пресс-службе.

Одним из примеров нарушения стало выявление недочетов при капремонте дома №7 по улице Восстания в Казани. В ходе внеплановой проверки инспекторы обнаружили, что подрядчик не заменил старую стропильную систему крыши, как это было предусмотрено проектной документацией. Кроме того, были зафиксированы недостатки в креплении гидроизоляционной пленки, захламление строительным мусором и отсутствие вывода фановых труб за пределы кровли.

— Не подрядчикам здесь жить.Если фановые трубы не будут выведены за пределы кровли, жильцы будут вынуждены дышать испарениями канализации, что недопустимо. Кроме того, это может привести к появлению плесени на чердаке, — подчеркнули в Жилинспекции.

Жителям Нижнекамска произведен перерасчет платы за ЖКУ на общую сумму более 530 тыс. рублей в связи с нарушением сроков устранения аварий на сетях водоснабжения, произошедших в мае текущего года.

Рената Валеева