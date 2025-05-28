Жителям Нижнекамска вернули более полумиллиона рублей за перебои с водой в мае

Фото: Динар Фатыхов

Жителям Нижнекамска произведен перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму более 530 тыс. рублей в связи с нарушением сроков устранения аварий на сетях водоснабжения, произошедших в мае текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Госжилинспекции.

В период с 16 по 22 мая в Нижнекамске было зафиксировано 16 аварий на трубопроводах, обеспечивающих водоснабжение города. В 13 случаях сроки устранения неполадок, предусмотренные нормативами, были превышены.

— После проведения проверки и выявления фактов нарушения сроков устранения аварий, управляющим компаниям было предписано произвести перерасчет платы за ЖКУ жителям, чьи дома пострадали от перебоев с водоснабжением, — сообщили в пресс-службе.

Реальное время / realnoevremya.ru

Согласно действующим нормативам, допустимый перерыв в подаче воды не должен превышать 8 часов в месяц (суммарно) или 4 часа за один раз. В случае аварий на тупиковых участках магистралей горячего водоснабжения максимальный срок отсутствия воды может достигать 24 часов подряд.

Рената Валеева