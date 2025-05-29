Минтранс России рассматривает создание единого реестра таксистов

Фото: Максим Платонов

Министерство транспорта России допустило возможность формирования единого реестра таксистов в стране. Об этом заявил замминистра Андрей Никитин, пишет «Парламентская газета».

— В дальнейшем, конечно, — мы видим это по примеру наших коллег из Белоруссии — нам есть смысл подумать не только о реестре автомобилей, но и о реестре самих таксистов. Это тоже, в общем, очевидная точка роста, которая перед нами стоит, — отметил Никитин.

По словам замминистра, создание реестра таксистов станет логичным продолжением работы по обелению рынка таксомоторных услуг, которую ведет федеральная информационная система «Такси».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о локализации автомобилей такси. Документ регулирует требования к транспортным средствам для пассажирских перевозок и стимулирует использование машин российской сборки. В России утвердили список из 8 автомобилей, которые могут использоваться в такси, включая модели Lada и некоторые китайские марки.

Рената Валеева