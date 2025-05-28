Второй раунд переговоров между Россией и Украиной предложили провести в Стамбуле 2 июня

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Второй раунд переговоров между Россией и Украиной предложили провести в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА «Новости».

Первая встреча, которая состоялась 16 мая, стала знаковым событием после трехлетнего перерыва. На ней стороны обсудили возможность масштабного обмена пленными и представили свое видение будущего перемирия. В ходе переговоров Украина предложила организовать встречу глав государств, и Россия подтвердила, что это предложение будет рассмотрено.

Лавров также подчеркнул, что масштабный обмен пленными уже завершен, и сейчас Россия готовит проект меморандума о будущем мирном договоре. Делегация России под руководством Мединского планирует представить этот меморандум украинской стороне во время следующего раунда переговоров.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на завершение конфликта с Россией до июня 2026 года.



Анастасия Фартыгина