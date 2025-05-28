Супруги погибших участников СВО смогут временно пользоваться их автомобилями

Фото: Динар Фатыхов

Супруги погибших участников специальной военной операции (СВО) получат возможность временно использовать автомобили, зарегистрированные на их мужей или жен, до оформления наследства. Это решение приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании в первом чтении.

По действующему законодательству, после смерти владельца транспортного средства его учет в ГАИ прекращается и близкие несут административную ответственность за его использование.

Теперь, согласно новым поправкам, супруги смогут пользоваться автомобилем до шести месяцев с момента смерти владельца, когда наследство может быть принято.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для того чтобы закон заработал, супругам потребуется получить у нотариуса свидетельство о праве на наследство и оформить полис ОСАГО для автомобиля. Это изменение направлено на поддержку семей погибших воинов и упрощение их жизни в трудный период.

Накануне группа сенаторов во главе с Владимиром Якушевым внесла в Госдуму законопроект, который гарантирует страховую пенсию по потере кормильца детям, зачатым с помощью биомедицинских технологий после смерти отца.



Анастасия Фартыгина