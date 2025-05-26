Зачатым после смерти отца методом ЭКО детям начнут выплачивать пенсии

Фото: Елизавета Пуншева

Группа сенаторов во главе с Владимиром Якушевым внесла в Госдуму законопроект, который гарантирует страховую пенсию по потере кормильца детям, зачатым с помощью биомедицинских технологий после смерти отца. Сейчас такие дети не получают пенсию, хотя Конституционный суд признал это нарушением. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект предлагает ввести новый вид социальной пенсии для детей, рожденных более чем через 300 дней после смерти отца, чье отцовство подтверждено судом. Авторы документа подчеркнули, что этим детям должны быть предоставлены права, аналогичные предоставляемым тем детям, у которых неизвестны оба родителя.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее Конституционный суд России указал, что в системе соцобеспечения нет выплат детям, зачатым с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после смерти застрахованного супруга, который при жизни планировал иметь таких детей. Теперь законопроект стремится исправить эту несправедливость.

Напомним, что в 2025 году родители могут рассчитывать на налоговый вычет в размере 2,8 тыс. рублей за второго ребенка и 6 тыс. рублей за третьего и каждого последующего.



Анастасия Фартыгина