Предсерийный «Атом» прошел испытания на специализированной трассе
Предсерийный прототип отечественного электромобиля «Атом» успешно прошел серию тест-драйвов на специализированной трассе в Центре технических видов спорта, сообщает ТАСС.
Команда проекта «Атом» провела комплексную проверку электромобиля, охватывающую ключевые аспекты разработки и подготовки к серийному производству. В рамках испытаний были оценены:
- соответствие деталей проектным спецификациям;
- взаимодействие систем автомобиля;
- готовность производства к увеличению объемов;
- соответствие нормам безопасности.
В мае 2023 года на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» впервые представили электромобиль «Атом» от проекта АО «Кама». Рассчитывается, что «Кама» после старта продаж сможет поставить клиентам 25—30 тысяч машин. На предприятии планируют довести производство до 100 тыс. электромобилей в год. Разработчики заявляют о запасе хода до 500 км и способности разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд.
Более 150 тыс. потребителей оформили предзаказ на электромобиль «Атом», который планируется выпустить в середине 2025 года. Среди них есть и клиенты из Татарстана.
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