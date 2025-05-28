Предсерийный «Атом» прошел испытания на специализированной трассе

Фото: Максим Платонов

Предсерийный прототип отечественного электромобиля «Атом» успешно прошел серию тест-драйвов на специализированной трассе в Центре технических видов спорта, сообщает ТАСС.

Команда проекта «Атом» провела комплексную проверку электромобиля, охватывающую ключевые аспекты разработки и подготовки к серийному производству. В рамках испытаний были оценены:

соответствие деталей проектным спецификациям;

взаимодействие систем автомобиля;

готовность производства к увеличению объемов;

соответствие нормам безопасности.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В мае 2023 года на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» впервые представили электромобиль «Атом» от проекта АО «Кама». Рассчитывается, что «Кама» после старта продаж сможет поставить клиентам 25—30 тысяч машин. На предприятии планируют довести производство до 100 тыс. электромобилей в год. Разработчики заявляют о запасе хода до 500 км и способности разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд.

Более 150 тыс. потребителей оформили предзаказ на электромобиль «Атом», который планируется выпустить в середине 2025 года. Среди них есть и клиенты из Татарстана.

Рената Валеева