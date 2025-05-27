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Госдума ужесточает наказание за вождение под воздействием опасных лекарств

16:36, 27.05.2025
Госдума ужесточает наказание за вождение под воздействием опасных лекарств
Фото: Динар Фатыхов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий административную ответственность за управление транспортом под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание.

Изменения предлагается внести в статью 12.8 КоАП.

Ответственность наступит, если обнаружены вещества из состава лекарственных препаратов, влияющих на внимание и реакцию, или новые потенциально опасные психоактивные вещества.

Перечень таких веществ будет установлен правительством России.

Матвей Гавриков

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