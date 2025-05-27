Госдума ужесточает наказание за вождение под воздействием опасных лекарств
Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий административную ответственность за управление транспортом под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание.
Изменения предлагается внести в статью 12.8 КоАП.
Ответственность наступит, если обнаружены вещества из состава лекарственных препаратов, влияющих на внимание и реакцию, или новые потенциально опасные психоактивные вещества.
Перечень таких веществ будет установлен правительством России.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.