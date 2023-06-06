В России начнут наказывать водителей за «лекарственное опьянение»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Вождение автомобиля после приема лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, станет наказуемо, как вождение в пьяном виде. Как рассказал «РИА Новости» председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, одобренные правительственной комиссией по законопроектной деятельности поправки, приравнивают прием определенных лекарств к употреблению водителем алкоголя и наркотиков.

— Подготовленный законопроект направлен на устранение существующего правового пробела и реализацию правовых позиций Конституционного суда (КС) России. Предлагаемые поправки к КоАП позволят сделать наказуемым так называемое лекарственное опьянение для водителей, — констатировал собеседник.

Груздев добавил, что действующие нормы не позволяют привлекать к ответственности водителей, чье состояние опьянения было вызвано лекарствами, не относящимися к наркотическим или психотропным, но способными ухудшать внимание и реакцию.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Председатель правления АИР отметил, что перечень соответствующих лекарственных препаратов будет утвержден постановлением правительства. В него могут быть включены анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные, седативные средства и другие.

В ноябре прошлого года Конституционный суд России выявил в действующем законодательстве пробел, который не позволяет однозначно определить наличие у водителя автомобиля «лекарственного опьянения». Суд постановил федеральному законодателю устранить обнаруженный правовой пробел.

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Айрат Назипов