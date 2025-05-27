Дамир Фаттахов может возглавить Бугульминский район

Фото: Динар Фатыхов

Завтра, 28 мая, на сессии депутатов городского Совета Бугульмы планируется представление нового главы района — бывшего министра по делам молодежи Татарстана и экс-заместителя руководителя Росмолодежи Дамира Фаттахова, сообщает «Бугульма-информ».

Назначение Фаттахова рассматривается как решение, способное вдохнуть новую жизнь в развитие Бугульминского района. Во-первых, в период работы министром Фаттахов курировал Бугульминский район и хорошо знаком с его проблемами и потенциалом. Во-вторых, он обладает богатым опытом работы как на муниципальном, так и на федеральном уровнях.

Реальное время / realnoevremya.ru

Преимуществом Фаттахова являются его широкие связи, приобретенные как в период работы в правительстве Татарстана, так и во время обучения в Школе губернаторов Кириенко.



Ожидается, что 28 мая Бугульминский район посетит председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Согласно плану Госсовета, поездка запланирована на 10.00.

Рената Валеева