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Дамир Фаттахов может возглавить Бугульминский район

12:04, 27.05.2025
Дамир Фаттахов может возглавить Бугульминский район
Фото: Динар Фатыхов

Завтра, 28 мая, на сессии депутатов городского Совета Бугульмы планируется представление нового главы района — бывшего министра по делам молодежи Татарстана и экс-заместителя руководителя Росмолодежи Дамира Фаттахова, сообщает «Бугульма-информ».

Назначение Фаттахова рассматривается как решение, способное вдохнуть новую жизнь в развитие Бугульминского района. Во-первых, в период работы министром Фаттахов курировал Бугульминский район и хорошо знаком с его проблемами и потенциалом. Во-вторых, он обладает богатым опытом работы как на муниципальном, так и на федеральном уровнях.

Реальное время / realnoevremya.ru

Преимуществом Фаттахова являются его широкие связи, приобретенные как в период работы в правительстве Татарстана, так и во время обучения в Школе губернаторов Кириенко.

Ожидается, что 28 мая Бугульминский район посетит председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Согласно плану Госсовета, поездка запланирована на 10.00.

Рената Валеева
Справка

Дамир Фаттахов родился 11 октября 1979 года в Казани. С 1997 по 2006 год он служил в органах внутренних дел Татарстана. С 2005 по 2006 год был депутатом Казгордумы, после чего до 2009-го занимал должность председателя Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани.

С 10 апреля 2009 года Фаттахов был назначен главой администрации Кировского района города. С 15 декабря 2010 года он возглавил администрации Кировского и Московского районов. В период с 2016 по 2018 год занимал должность первого замруководителя исполкома города.

С апреля 2016 года Фаттахов являлся президентом Федерации по прыжкам в воду Татарстана. С 2018 по 2021 год он был министром по делам молодежи Татарстана. С сентября 2021 года Фаттахов занимал пост замруководителя Федерального агентства по делам молодежи.

Его уход произошел после смены руководства в Росмолодежи. Напомним, 14 августа 2024-го премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Ксении Разуваевой от должности руководителя Росмолодежи. Этот пост занял нынешний председатель «Движения первых» Григорий Гуров.

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