Дамир Фаттахов может возглавить Бугульминский район
Завтра, 28 мая, на сессии депутатов городского Совета Бугульмы планируется представление нового главы района — бывшего министра по делам молодежи Татарстана и экс-заместителя руководителя Росмолодежи Дамира Фаттахова, сообщает «Бугульма-информ».
Назначение Фаттахова рассматривается как решение, способное вдохнуть новую жизнь в развитие Бугульминского района. Во-первых, в период работы министром Фаттахов курировал Бугульминский район и хорошо знаком с его проблемами и потенциалом. Во-вторых, он обладает богатым опытом работы как на муниципальном, так и на федеральном уровнях.
Преимуществом Фаттахова являются его широкие связи, приобретенные как в период работы в правительстве Татарстана, так и во время обучения в Школе губернаторов Кириенко.
Ожидается, что 28 мая Бугульминский район посетит председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Согласно плану Госсовета, поездка запланирована на 10.00.
Справка
Дамир Фаттахов родился 11 октября 1979 года в Казани. С 1997 по 2006 год он служил в органах внутренних дел Татарстана. С 2005 по 2006 год был депутатом Казгордумы, после чего до 2009-го занимал должность председателя Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани.
С 10 апреля 2009 года Фаттахов был назначен главой администрации Кировского района города. С 15 декабря 2010 года он возглавил администрации Кировского и Московского районов. В период с 2016 по 2018 год занимал должность первого замруководителя исполкома города.
С апреля 2016 года Фаттахов являлся президентом Федерации по прыжкам в воду Татарстана. С 2018 по 2021 год он был министром по делам молодежи Татарстана. С сентября 2021 года Фаттахов занимал пост замруководителя Федерального агентства по делам молодежи.
Его уход произошел после смены руководства в Росмолодежи. Напомним, 14 августа 2024-го премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Ксении Разуваевой от должности руководителя Росмолодежи. Этот пост занял нынешний председатель «Движения первых» Григорий Гуров.
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