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Минобороны: за прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 99 БПЛА на регионами России

08:01, 27.05.2025
Минобороны: за прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 99 БПЛА на регионами России
Фото: Татьяна Демина

В период с 20.00 26 мая до 7.00 27 мая дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 99 беспилотных летательных аппаратов БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

Распределение сбитых БПЛА по регионам:

  • 56 — над территорией Белгородской области,
  • 25 — над территорией Воронежской области,
  • 7 — над территорией Владимирской области,
  • 5 — над территориями Калужской области,
  • 4 — над территорией Тульской области,
  • 1 — над территорией Ростовской области,
  • 1 — над территорией Липецкой области.

Напомним, что накануне над Татарстаном был сбит один беспилотный летательный аппарат.

Рената Валеева

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