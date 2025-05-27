Минобороны: за прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 99 БПЛА на регионами России

Фото: Татьяна Демина

В период с 20.00 26 мая до 7.00 27 мая дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 99 беспилотных летательных аппаратов БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

Распределение сбитых БПЛА по регионам:

56 — над территорией Белгородской области,

25 — над территорией Воронежской области,

7 — над территорией Владимирской области,

5 — над территориями Калужской области,

4 — над территорией Тульской области,

1 — над территорией Ростовской области,

1 — над территорией Липецкой области.

Напомним, что накануне над Татарстаном был сбит один беспилотный летательный аппарат.

Рената Валеева