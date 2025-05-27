Минобороны: за прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 99 БПЛА на регионами России
В период с 20.00 26 мая до 7.00 27 мая дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 99 беспилотных летательных аппаратов БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.
Распределение сбитых БПЛА по регионам:
- 56 — над территорией Белгородской области,
- 25 — над территорией Воронежской области,
- 7 — над территорией Владимирской области,
- 5 — над территориями Калужской области,
- 4 — над территорией Тульской области,
- 1 — над территорией Ростовской области,
- 1 — над территорией Липецкой области.
Напомним, что накануне над Татарстаном был сбит один беспилотный летательный аппарат.
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