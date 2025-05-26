Минобороны: над Татарстаном уничтожили один БПЛА
Над Татарстаном уничтожили один БПЛА, сообщили в Минобороны. Всего за прошедшую ночь средства ПВО перехватили 96 беспилотников над регионами России.
Распределение сбитых БПЛА по регионам выглядит следующим образом:
- Брянская область — 31 БПЛА;
- Белгородская область — 16 БПЛА;
- Курская область — 11 БПЛА;
- Тульская область — 9 БПЛА;
- Орловская область — 8 БПЛА;
- Московский регион — 6 БПЛА;
- Калужская область — 5 БПЛА;
- Ивановская область — 4 БПЛА;
- Рязанская область — 2 БПЛА;
- Владимирская область — 2 БПЛА;
- Ярославская область — 1 БПЛА.
Всего за время налета, в период с 10:00 25 мая до 8:00 26 мая, российскими средствами ПВО было сбито 148 украинских беспилотников самолетного типа.
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