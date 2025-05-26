Минобороны: над Татарстаном уничтожили один БПЛА

Фото: Дарья Пинегина

Над Татарстаном уничтожили один БПЛА, сообщили в Минобороны. Всего за прошедшую ночь средства ПВО перехватили 96 беспилотников над регионами России.

Распределение сбитых БПЛА по регионам выглядит следующим образом:

Брянская область — 31 БПЛА;

Белгородская область — 16 БПЛА;

Курская область — 11 БПЛА;

Тульская область — 9 БПЛА;

Орловская область — 8 БПЛА;

Московский регион — 6 БПЛА;

Калужская область — 5 БПЛА;

Ивановская область — 4 БПЛА;

Рязанская область — 2 БПЛА;

Владимирская область — 2 БПЛА;

Ярославская область — 1 БПЛА.

Всего за время налета, в период с 10:00 25 мая до 8:00 26 мая, российскими средствами ПВО было сбито 148 украинских беспилотников самолетного типа.