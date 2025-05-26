В Татарстане началась заготовка кормов

Фото: Артем Гафаров

В Татарстане аграрии приступили к заготовке кормов, собрав уже более 10 тысяч тонн сенажа, в основном из озимых культур, в том числе озимой ржи. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики.

Работы по скашиванию озимой ржи активно идут в Арском, Агрызском, Елабужском, Кайбицком, Лениногорском, Мензелинском и Муслюмовском районах. Аграрии Азнакаевского и Дрожжановского районов начали заготовку сенажа из многолетних трав.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Благодаря благоприятным погодным условиям и высокой влагообеспеченности травы активно растут. Министерство сельского хозяйства Татарстана призывает фермеров завершить посевную кампанию и сосредоточить ресурсы на качественной заготовке кормов, необходимых для скота.

В этом году планируется собрать 3,2 млн тонн сенажа, 3,7 млн тонн силоса и 327 тыс. тонн сена.

Напомним, что раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить проведение весенней посевной кампании 2025 года в сжатые сроки и на высоком уровне. По словам главы региона, в настоящее время в республике ведется подкормка озимых культур. План на текущий год составляет 482 тыс. га, а также запланирована работа с многолетними травами на площади 368 тыс. га.



Анастасия Фартыгина