Ремонт в школах Татарстана выполнен на 45%

. Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане программы капремонта объектов социально-культурной сферы находятся в активной фазе. Об этом сообщил сегодня на совещании министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин.

Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи под руководством раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Айзатуллин отметил, что наибольшие объемы работ по количеству ремонтируемых объектов и финансам сосредоточены в сфере образования и здравоохранения. В частности, в образовании проходит ремонт 213 объектов, среди которых 33 общеобразовательные организации. В настоящее время активно обновляются 32 школы, а подрядчики планируют приступить к ремонту еще одного объекта в Сабинском районе до конца мая.

По данным министра, на сегодняшний день ремонт в общеобразовательных учреждениях выполнен на 45%. Завершается программа ремонта функциональных зон в школах, которая охватывает 83 объекта, с общим выполнением на уровне 99%. В работе остаются только два объекта. За последние две недели были сданы четыре функциональные зоны в школах Тетюшского, Аксубаевского и Нурлатского районов, что увеличило общее число завершенных объектов до 81.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

С учетом того, что до конца учебного года остается всего несколько дней, после завершения занятий в полную силу вступит программа ремонта пищеблоков. В настоящее время ее выполнение оценивается в 6%, и работы ведутся на 17 объектах.

Напомним, в рейтинге лучших университетов России по версии журнала Forbes пять татарстанских вузов сохранили свои позиции, но их места изменились.

Рената Валеева