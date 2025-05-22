Пять татарстанских вузов вошли в рейтинг Forbes

. Фото: Максим Платонов

В рейтинге лучших университетов России по версии журнала Forbes пять татарстанских вузов сохранили свои позиции, но их места изменились.

Университет Иннополис поднялся с 29-го на 16-е место, став лидером по качеству академической среды. Казанский федеральный университет опустился на одну позицию и занял 20-е место.

Казанская консерватория им. Жиганова значительно улучшила показатели, поднявшись с 75-го на 48-е место. В то же время КНИТУ-КАИ им. Туполева опустился с 38-го на 70-е место, а Казанский государственный медицинский университет (КГМУ) потерял четыре позиции, оказавшись на 77-м месте.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Рейтинг составлялся по таким критериям, как репутация у работодателей, качество преподавания, международная репутация и возможности для нетворкинга. Лидерами рейтинга стали МФТИ, Высшая школа экономики и МГУ им. Ломоносова.

Напомним, что Казань заняла четвертое место среди городов России с самыми высокими зарплатными предложениями для студентов.

Матвей Гавриков