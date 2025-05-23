На матчах за Суперкубок России введут Fan ID

. Фото: Динар Фатыхов

Матчи за Суперкубок России получили статус межрегионального официального соревнования, и по законодательству они будут регулироваться наравне с играми РПЛ и финалом Кубка России, где уже применяется паспорт болельщика (Fan ID).

Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта.

Напомним, что Минспорта России подготовило проект распоряжения правительства, который распространит использование карты болельщика (Fan ID) на посещение Суперкубка России по футболу.

Матвей Гавриков