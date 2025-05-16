Минспорт хочет ввести карту болельщика на матчах Суперкубка России по футболу

Фото: Динар Фатыхов

Минспорта России подготовило проект распоряжения правительства, который распространит использование карты болельщика (Fan ID) на посещение Суперкубка России по футболу. Об этом пишет ТАСС.

Согласно проекту, в перечень официальных спортивных соревнований, на которых обязательна идентификация и аутентификация зрителей, будет добавлен пункт: «Межрегиональные спортивные соревнования по футболу «Суперкубок» (спортивная дисциплина «футбол», мужские команды)».

Суперкубок России по футболу — это ежегодный матч между обладателем Кубка России и чемпионом страны. Матч за Суперкубок России 2025 года запланирован на 12 июля.

Напомним, что персонифицированная карта зрителя (Fan ID) впервые использовалась в России на Кубке конфедераций 2017 года и чемпионате мира 2018 года. В 2022 году карта болельщика стала обязательной для доступа на матчи «МИР Российская премьер-лига» и финал кубка России.





Рената Валеева