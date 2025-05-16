Минспорт хочет ввести карту болельщика на матчах Суперкубка России по футболу
Минспорта России подготовило проект распоряжения правительства, который распространит использование карты болельщика (Fan ID) на посещение Суперкубка России по футболу. Об этом пишет ТАСС.
Согласно проекту, в перечень официальных спортивных соревнований, на которых обязательна идентификация и аутентификация зрителей, будет добавлен пункт: «Межрегиональные спортивные соревнования по футболу «Суперкубок» (спортивная дисциплина «футбол», мужские команды)».
Суперкубок России по футболу — это ежегодный матч между обладателем Кубка России и чемпионом страны. Матч за Суперкубок России 2025 года запланирован на 12 июля.
Напомним, что персонифицированная карта зрителя (Fan ID) впервые использовалась в России на Кубке конфедераций 2017 года и чемпионате мира 2018 года. В 2022 году карта болельщика стала обязательной для доступа на матчи «МИР Российская премьер-лига» и финал кубка России.
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