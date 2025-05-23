Трамп вводит пошлины в 50% на товары из ЕС с 1 июня 2025 года

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлины в размере 50% на товары из Евросоюза с 1 июня 2025 года. Об этом сообщает РБК.

По его словам, ЕС был создан «для извлечения выгоды» из торговли с США, а переговоры с Брюсселем по этому вопросу не принесут результата.

Трамп подчеркнул, что торговые барьеры, налоги на НДС, корпоративные штрафы и другие ограничения со стороны ЕС привели к торговому дефициту США более чем в $250 млн в год, что он назвал «неприемлемым».

Напомним, что недавно министр финансов США Скотт Бессент объявил о достигнутой договоренности между Вашингтоном и Пекином о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней.

Матвей Гавриков