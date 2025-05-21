В казанском аэропорту задержали организатора финансовой пирамиды Frendex

По данным источников «Реального времени», задержанным является отец бывшей ведущей ТНВ Эльвиры Мадияровой Табриз Ахтямов

. Фото: Динар Фатыхов

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании в международном аэропорту «Казань» одного из организаторов финансовой пирамиды Frendex.

По данным источников «Реального времени», задержанным является отец бывшей ведущей ТНВ Эльвиры Мадияровой Табриз Ахтямов. Российские силовики обнаружили его в Турции и убедили добровольно вернуться в Россию, избежав экстрадиции. По прибытии в Казань он был задержан на основании решения Вахитовского суда Казани о заочном аресте. Сама Мадиярова также задержана в Турции, решается вопрос о ее экстрадиции.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) возбуждено Главным следственным управлением МВД по Татарстану в октябре 2021 года. По версии следствия, участники организованной группы под видом высокодоходной платформы Frendex похищали деньги граждан из нескольких регионов России, используя принцип финансовой пирамиды. Ущерб причинен более 300 вкладчикам.

Ранее были задержаны несколько соучастников, включая топ-менеджера по Закамской зоне Татарстана и «бронзовых директоров» марийской ветки.

Матвей Гавриков