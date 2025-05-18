В Румынии начался второй тур президентских выборов

Фото: Максим Платонов

В Румынии стартовал второй тур президентских выборов, для голосования открылись около 19 тыс. избирательных участков, сообщает РБК со ссылкой на газету Adevărul.

В голосовании участвуют около 18 млн граждан, аккредитованы 87 иностранных журналистов. Процесс стартовал в четверг, 15 мая, в 22.00 по местному времени (совпадает с московским) с открытием первого участка в Новой Зеландии. По данным на 7.30 мск, проголосовали 218 115 человек (1,21%).

Во второй тур вышли Джордже Симион, глава «Альянса за объединение румын», и мэр Бухареста Никушор Дан. Первый тур, состоявшийся 4 мая, выиграл Симион, набрав почти 41% голосов.

Кэлин Джорджеску, кандидат с критикой нынешнего курса страны, ранее победил в первом туре выборов в ноябре 2024 года, но результаты были аннулированы Конституционным судом из-за нарушений.

На фоне напряженной политической обстановки полиция вывела оппозиционного кандидата Джордже Симиона с избирательного участка после попытки сделать заявление для СМИ. Симион обвиняет власти в подчинении интересам коллективного Запада.

Матвей Гавриков