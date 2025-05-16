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Экс-главе исполкома Актанышского района изменили формулировку увольнения на «утрату доверия»

17:36, 16.05.2025
Экс-главе исполкома Актанышского района изменили формулировку увольнения на «утрату доверия»
Фото: предоставлено chelny-biz.ru

Прокуратура Актанышского района через суд добилась изменения формулировки увольнения бывшего руководителя исполкома Актанышского района Рустема Ильясова на «утрату доверия». Об этом сообщили в пресс-службе.

Напомним, в первый раз Ильясова задержали 20 ноября 2024 года. По версии следствия, еще на посту замглавы исполкома Муслюмовского района он в 2018, 2019 и 2021 годах организовал через подчиненных незаконный сбор средств с предпринимателей за размещение объектов праздничной торговли на площадке проведения районного Сабантуя. И получил не менее 41 тыс. рублей, действуя с целью личной наживы и незаконного обогащения. Данный эпизод следователи квалифицировали как превышение полномочий и мошенничество, но уже 22 ноября отпустили фигуранта под подписку о невыезде.

скриншот с сайта Актанышского района

Ранним субботним утром 7 декабря в шестом отделе Следкома по Татарстану возбудили еще одно дело против Ильясова. А уже в понедельник, 9 декабря, Набережночелнинский горсуд отправил задержанного в СИЗО. Именно это решение сегодня предстоит оценить апелляционной инстанции. Пересылка материалов растянулась на месяц.

Новый эпизод дела главы исполкома — более тяжкий. Как полагают следователи, с 1 января по 1 мая 2024 года Ильясов получил взятку от представителя ООО «Строймус» Шириева — стройматериалами и работой по монтажу витражей и дверных проемов — всего на сумму не менее 1 млн 30 тыс. рублей. Монтаж производился в магазине «Победа», фактически принадлежавшем семье главы исполкома, взяткодателем двигало желание заручиться покровительством крупного чиновника в надежде, что тот использует свой авторитет с пользой для «Строймуса», заинтересованного в муниципальных контрактах и их своевременной оплате.

В связи с тем, что в январе 2025 года Ильясов был уволен по собственному желанию, применить к нему меры ответственности не представлялось возможным. Прокуратура района обратилась в суд с иском об изменении оснований увольнения.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и постановил изменить основание и формулировку прекращения полномочий Ильясова на «в связи с утратой доверия» за нарушение требований законодательства о противодействии коррупции.

В январе суд Татарстана отказался выпускать главу исполкома Актаныша из СИЗО.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Рената Валеева

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