Экс-главе исполкома Актанышского района изменили формулировку увольнения на «утрату доверия»

Прокуратура Актанышского района через суд добилась изменения формулировки увольнения бывшего руководителя исполкома Актанышского района Рустема Ильясова на «утрату доверия». Об этом сообщили в пресс-службе.

Напомним, в первый раз Ильясова задержали 20 ноября 2024 года. По версии следствия, еще на посту замглавы исполкома Муслюмовского района он в 2018, 2019 и 2021 годах организовал через подчиненных незаконный сбор средств с предпринимателей за размещение объектов праздничной торговли на площадке проведения районного Сабантуя. И получил не менее 41 тыс. рублей, действуя с целью личной наживы и незаконного обогащения. Данный эпизод следователи квалифицировали как превышение полномочий и мошенничество, но уже 22 ноября отпустили фигуранта под подписку о невыезде.

Ранним субботним утром 7 декабря в шестом отделе Следкома по Татарстану возбудили еще одно дело против Ильясова. А уже в понедельник, 9 декабря, Набережночелнинский горсуд отправил задержанного в СИЗО. Именно это решение сегодня предстоит оценить апелляционной инстанции. Пересылка материалов растянулась на месяц.

Новый эпизод дела главы исполкома — более тяжкий. Как полагают следователи, с 1 января по 1 мая 2024 года Ильясов получил взятку от представителя ООО «Строймус» Шириева — стройматериалами и работой по монтажу витражей и дверных проемов — всего на сумму не менее 1 млн 30 тыс. рублей. Монтаж производился в магазине «Победа», фактически принадлежавшем семье главы исполкома, взяткодателем двигало желание заручиться покровительством крупного чиновника в надежде, что тот использует свой авторитет с пользой для «Строймуса», заинтересованного в муниципальных контрактах и их своевременной оплате.

В связи с тем, что в январе 2025 года Ильясов был уволен по собственному желанию, применить к нему меры ответственности не представлялось возможным. Прокуратура района обратилась в суд с иском об изменении оснований увольнения.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и постановил изменить основание и формулировку прекращения полномочий Ильясова на «в связи с утратой доверия» за нарушение требований законодательства о противодействии коррупции.

В январе суд Татарстана отказался выпускать главу исполкома Актаныша из СИЗО.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Рената Валеева