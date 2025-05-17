Сокращенный рабочий день для женщин одобряют 65% казанцев
Согласно опросу SuperJob, 65% жителей Казани поддерживают инициативу депутата Госдумы Игоря Антропенко о сокращении рабочего дня для женщин на час при сохранении зарплаты.
Против выступили 19% респондентов, а 16% затруднились с ответом.
Женщины чаще мужчин поддерживают идею: 78% против 52%. Однако 29% мужчин и 9% женщин считают, что это может негативно сказаться на трудоустройстве женщин.
Среди респондентов старше 45 лет поддержка инициативы выше — 69%, чем среди молодежи до 35 лет (64%).
Напомним, идею поддержали и в Госсовете Татарстана.
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