Сокращенный рабочий день для женщин одобряют 65% казанцев

Фото: Мария Зверева

Согласно опросу SuperJob, 65% жителей Казани поддерживают инициативу депутата Госдумы Игоря Антропенко о сокращении рабочего дня для женщин на час при сохранении зарплаты.

Против выступили 19% респондентов, а 16% затруднились с ответом.

Женщины чаще мужчин поддерживают идею: 78% против 52%. Однако 29% мужчин и 9% женщин считают, что это может негативно сказаться на трудоустройстве женщин.

Среди респондентов старше 45 лет поддержка инициативы выше — 69%, чем среди молодежи до 35 лет (64%).

Напомним, идею поддержали и в Госсовете Татарстана.



Матвей Гавриков