На KazanForum обсудили развитие транспортно-логистических связей между Россией и Афганистаном

Фото: Динар Фатыхов

В рамках Kazanforum, заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук рассказал о перспективах отношений между Россией и Афганистаном. Он подчеркнул, что у обеих стран есть большой интерес к расширению торгово-экономических связей и использованию Афганистана в качестве транспортного коридора между Севером и Югом. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени».

Оверчук подчеркнул, что в этом году ведется активная работа по технико-экономическому обоснованию строительства Трансафганской железной дороги. Над проектом трудятся российские и узбекские железнодорожники.

На форуме также обсуждался интерес Афганистана к выходу на российский рынок с его сельскохозяйственной продукцией, такой как фрукты и орехи. При этом важными темами стали вопросы санитарного и таможенного контроля, чтобы помочь афганскому бизнесу выйти на российский рынок без препятствий.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Кроме того, с приходом к власти движения «Талибан» территория Афганистана находится под контролем центрального правительства, что открывает новые возможности для грузовых перевозок между Россией и Пакистаном. Оверчук сообщил, что уже начались единичные грузоперевозки через Афганистан, и этот поток, скорее всего, будет нарастать.

Что касается редкоземельных металлов в Афганистане, то обсуждения уже ведутся. Россия обладает необходимыми компетенциями для проведения геологоразведки на этой территории, где уже проводились исследования. Оверчук сделал акцент на том, что необходимо обновить имеющиеся данные и продвигаться вперед в этих вопросах.

В завершение мероприятия один из участников спросил о строительстве железнодорожного участка Решт — Астара в рамках МТК «Север — Юг». Оверчук рекомендовал ему посетить сессию, посвященную этому проекту, которая начнется вскоре на Казанском форуме. Подробнее о вызовах, с которыми сталкивается клуб «Север — Юг», — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина