«Раньше ехали в Мекку, теперь — в Казань»: на KazanForum обсудили логистику России с исламскими странами

Проблемы в развитии транспортного коридора со странами Ближнего Востока и Южной Азии

На Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» председатель клуба «Север — Юг» Рамазан Абдулатипов выразил недовольство темпами развития международного транспортного коридора, связывающего Россию со странами Ближнего Востока и Южной Азии. Несмотря на подписанные соглашения и многолетнюю работу, проект до сих пор не реализован в полной мере и уступает по грузопотоку Суэцкому каналу.

Абдулатипов напомнил, что еще в 2015–2016 годах, когда он возглавлял Дагестан, был запущен «зеленый коридор» для ускоренного экспорта сельхозпродукции в Иран. Благодаря этому срок доставки свежей баранины в Тегеран сократился с 15–17 дней до 3 суток. Однако, по его словам, сейчас проект «не работает»: логистические узлы в Махачкале и Астрахани, а также согласованные таможенные упрощения так и не были задействованы в полной мере.

Клуб «Север — Юг», объединяющий представителей десятков стран, включая Иран, Индию и Азербайджан, неоднократно предлагал решения для ускорения грузопотока по маршруту Санкт-Петербург — Мумбаи. Однако, как подчеркнул Абдулатипов, правительство России и Минтранс страны до сих пор «не определили четко задачи» взаимодействия с экспертным сообществом.

— Мы даем рекомендации, но работа до конца не проведена, — добавил он.

Грузопоток через коридор «Север — Юг» пока составляет лишь 5–7 млн тонн в год, тогда как через Суэцкий канал проходит свыше 100 млн тонн. Спикер назвал эти показатели недостаточными и призвал активнее развивать инфраструктуру, особенно на фоне сокращения торговли с Европой.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Если мы подписали соглашение, нам надо работать на повышение конкурентоспособности, — заявил он.

Особые надежды спикер связывает с расширением сотрудничества в рамках БРИКС, где уже создана транспортная комиссия. Он уточнил, что KazanForum, получивший статус федеральной площадки, может стать ключевым звеном в привлечении инвестиций от мусульманских стран.

— Раньше все мусульмане ездили в Мекку, а теперь — в Казань, — добавил он, подчеркнув растущее значение форума для мира.

В заключение Абдулатипов призвал власти и бизнес активизировать совместную работу, чтобы коридор «Север — Юг» стал реальной альтернативой существующим маршрутам.

— Нам нужны конкретные действия, а не просто обсуждения, — резюмировал он.

Россия показывает отрицательную динамику в экспорте говядины

Руководитель Россельхознадзора Елена Цветкова связала отсутствие развития транспортного коридора с отставанием экспорта российской говядины. В то время как производство свинины и курятины в стране за последние годы выросло втрое, показатели по говядине остаются на прежнем уровне.

— Это единственный сегмент мясной продукции, где мы не видим роста, — заявила Цветкова.

Глава ведомства объяснила сложности экспорта говядины длительными процедурами согласования с импортерами. Каждая страна требует индивидуальных фитосанитарных и ветеринарных сертификатов, что создает бюрократические барьеры.

— Мы должны изучить их требования, адаптировать лабораторные методы, пройти инспекции — на это уходят месяцы, — пояснила Цветкова.

Особую проблему представляет разница в стандартах качества. Цветкова заявила, что многие страны требуют специальных методов лабораторных исследований, которые российским производителям приходится осваивать с нуля.

— Мы переводим методики на русский язык, обучаем персонал, закупаем оборудование — все это тормозит процесс выхода на новые рынки, — сказала она.

Ситуация осложняется тем, что до 2014 года Россия сама была крупным импортером говядины. По словам спикера, для изменения ситуации требуется время и инвестиции в отрасль.

Россельхознадзор продолжает работу по упрощению экспортных процедур. Ведомство подписало соглашения о взаимном признании сертификатов с большинством стран транспортного коридора «Север — Юг». Однако, как подчеркнула Цветкова, даже после открытия рынков каждая партия говядины проходит тщательную проверку на границе.

Санкции стали катализатором российско-иранского сотрудничества

Несмотря на общие проблемы с транспортировкой российской продукции в страны, вице-председатель оргкомитета Дмитрий Дубо́вик раскрыл неожиданный факт: отечественное безалкогольное пиво стало самым популярным продуктом в Иране.

— Оно продается в каждом магазине — от маленьких лавок до крупных супермаркетов, — заявил он, подчеркнув, что российский бренд обошел европейских конкурентов на иранском рынке.

По словам Дубо́вика, товарооборот между Россией и Ираном демонстрирует стремительный рост — с текущих $5 млрд стороны планируют выйти на 10 млрд в ближайшее время. Особую активность проявляют иранские производители: в Россию уже пришли первые компании, включая ведущего производителя пылесосов, который планирует построить завод на территории России.

— Иран 45 лет живет под санкциями, мы — значительно меньше, но уже научились понимать друг друга, — добавил спикер. По его словам, иранский бизнес обладает уникальным опытом работы в условиях изоляции, что делает его ценным партнером для российских компаний.

Ключевым транспортным узлом в двусторонних отношениях стала Астраханская область. Как рассказал Дубо́вик, регион превратился в «ворота для иранского бизнеса» с постоянно растущими грузопотоками. Эффективность логистики он назвал критическим фактором для конкурентоспособности товаров на обоих рынках.

Особое внимание на форуме уделили агропромышленному сотрудничеству. Участники выразили надежду на скорое появление иранских молочных продуктов на российских полках, отметив их высокое качество и необычные вкусовые характеристики. При этом российская сельхозпродукция, по данным Россельхознадзора, уже поставляется в 110 стран мира.

В заключение спикер выразил уверенность, что текущий год станет переломным для российско-иранских экономических отношений.

— Мы стоим на пороге новой экономической эпохи, — резюмировал он.

Анастасия Фартыгина