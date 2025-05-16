В Татарстане в апреле зафиксирован рост спроса на земельные участки на 10%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в апреле 2025 года наблюдается увеличенный спрос на земельные участки. По данным Росреестра, в этом месяце зарегистрировано 12 787 переходов прав на основе договоров купли-продажи, что на 6,2% больше, чем в марте.

Среди различных видов недвижимости земельные участки показали наибольший рост — их количество увеличилось на 10%, с 6 232 в марте до 6 878 в апреле. Спрос на квартиры и индивидуальные жилые дома также слегка возрос на 2-3%. В апреле было зарегистрировано 4 258 сделок с жилой недвижимостью и 983 с частными домами.

— Динамика спроса по всем видам объектов положительная, но умеренная — чуть больше 6%. Данный рост на земельные участки подтверждает интерес к загородной недвижимости, — рассказала замруководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова, уточнив, что общий рынок недвижимости демонстрирует стабильность.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Она также напомнила, что с 1 марта 2025 года действует запрет на сделки с земельными участками без установленной границы, что должно помочь защитить права собственников и избежать земельных споров.

Вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев добавил, что весной традиционно растет интерес к загородной недвижимости, и семьи активно рассматривают покупку участков для строительства домов. С учетом снижающейся ипотечной ставки ожидается дальнейший рост спроса и увеличение числа сделок на рынке недвижимости.



Анастасия Фартыгина