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Россия утвердила состав делегации для переговоров с Украиной

22:59, 14.05.2025
Россия утвердила состав делегации для переговоров с Украиной
Фото: Динар Фатыхов

Президент России подписал распоряжение, утверждающее состав делегации для предстоящих переговоров с Украиной. Соответствующий документ опубликовали на сайте Кремля

В состав российской делегации вошли:

  • Владимир Мединский — помощник президента, который станет главой делегации.
  • Михаил Галузин — заместитель Министра иностранных дел.
  • Игорь Костюков — начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил.
  • Александр Фомин — замминистра обороны.

Также были назначены эксперты, которые будут сопровождать делегацию:

  • Алексей Зорин — первый замначальника информации управления Генштаба;
  • Екатерина Подобреевская — замачальника Управления президента по гуманитарной политике;
  • Александр Полищук — директор Второго департамента стран СНГ МИДа.
  • Виктор Шевцов — замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны.

Переговоры состоятся в Стамбуле, где от Украины будут участвовать президент Владимир Зеленский, министр обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Андрей Ермак, дипломатический советник президента Игорь Жовква и министр иностранных дел Дмитрий Сибига.

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