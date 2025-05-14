Россия утвердила состав делегации для переговоров с Украиной
Президент России подписал распоряжение, утверждающее состав делегации для предстоящих переговоров с Украиной. Соответствующий документ опубликовали на сайте Кремля
В состав российской делегации вошли:
- Владимир Мединский — помощник президента, который станет главой делегации.
- Михаил Галузин — заместитель Министра иностранных дел.
- Игорь Костюков — начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил.
- Александр Фомин — замминистра обороны.
Также были назначены эксперты, которые будут сопровождать делегацию:
- Алексей Зорин — первый замначальника информации управления Генштаба;
- Екатерина Подобреевская — замачальника Управления президента по гуманитарной политике;
- Александр Полищук — директор Второго департамента стран СНГ МИДа.
- Виктор Шевцов — замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны.
Переговоры состоятся в Стамбуле, где от Украины будут участвовать президент Владимир Зеленский, министр обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Андрей Ермак, дипломатический советник президента Игорь Жовква и министр иностранных дел Дмитрий Сибига.
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