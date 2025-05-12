Российские войска освободили поселок Котляровка в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. Операцию провели подразделения группировки войск «Центр».
— Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Котляровка Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке ведомства.
В ходе боев группировка войск «Центр» также нанесла поражение украинским формированиям в районах ряда населенных пунктов, включая Русина Яра, Новой Полтавки и Красноармейска.
По информации ведомства, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки за сутки составили:
- более 440 военнослужащих,
- три боевые бронемашины,
- 14 автомобилей,
- два артиллерийских орудия.
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