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Российские войска освободили поселок Котляровка в ДНР

15:15, 12.05.2025
Российские войска освободили поселок Котляровка в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. Операцию провели подразделения группировки войск «Центр».

— Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Котляровка Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке ведомства.

В ходе боев группировка войск «Центр» также нанесла поражение украинским формированиям в районах ряда населенных пунктов, включая Русина Яра, Новой Полтавки и Красноармейска.

По информации ведомства, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки за сутки составили:

  • более 440 военнослужащих,
  • три боевые бронемашины,
  • 14 автомобилей,
  • два артиллерийских орудия.
Рената Валеева

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