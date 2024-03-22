Депутат поддержала запрет на продажу газировки детям до 18 лет

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Госдумы Яна Лантратова поддержала предложение о запрете продажи сладкой газировки детям. В беседе с RT она отметила, что как родитель обеими руками за такой запрет, но как депутат понимает, что реализовать эту идею будет непросто.



Также депутат рассказала о борьбе за запрет продажи энергетических напитков несовершеннолетним.

— «Потому что при всей очевидности их вреда Минздрав наш законопроект не поддержал. Если министерству недостаточно нашего обоснования, будем искать новые аргументы», — заявила Лантратова.

Ранее Ирина Волынец предложила запретить продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет.

Олег Исаков