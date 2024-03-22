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Общество

Депутат поддержала запрет на продажу газировки детям до 18 лет

15:04, 22.03.2024 2
Депутат поддержала запрет на продажу газировки детям до 18 лет
Фото: Динар Фатыхов

Депутат Госдумы Яна Лантратова поддержала предложение о запрете продажи сладкой газировки детям. В беседе с RT она отметила, что как родитель обеими руками за такой запрет, но как депутат понимает, что реализовать эту идею будет непросто.

Также депутат рассказала о борьбе за запрет продажи энергетических напитков несовершеннолетним.

— «Потому что при всей очевидности их вреда Минздрав наш законопроект не поддержал. Если министерству недостаточно нашего обоснования, будем искать новые аргументы», — заявила Лантратова.

Ранее Ирина Волынец предложила запретить продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет.

Олег Исаков
Общество
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:16
    Никто не хочет водку взрослым запретить продавать? вреда же явно больше
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  • Анонимно 15:16
    ох уж эта имитация бурной деятельности
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