В Казани начинается реставрация исторического здания — дома В.И. Щетинкина

Фото: Динар Фатыхов

В Казани начинается реставрация исторического здания — дома В.И. Щетинкина. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы, о чем сообщили на сайте Единого государственного реестра заключений.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Работы направлены на сохранение этого объекта культурного наследия. Генеральным подрядчиком проекта станет компания «Умка». По информации с портала Rusprofile, компания имеет уставный капитал всего 10 тыс. рублей и в прошлом году выручила 480 тыс. рублей.

Ранее в Казани планировали восстановить дома XIX века на улице Баумана. Эти здания, построенные в 1840-х годах и представляющие собой образцы классицизма, долгое время находились в аварийном состоянии. Двухэтажные дома с антресольным этажом, известные как дома Щетинкина, были возведены на Большой Проломной в первой половине XIX века. Их историческую ценность подтверждают сохранившиеся элементы фасада.