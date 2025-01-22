В Казани восстановят дома XIX века на улице Баумана

На улице Баумана в Казани активно проводятся противоаварийные работы на двух объектах культурного наследия регионального значения — домах №32 и №34. Эти здания, построенные в 1840-х годах и представляющие собой образцы классицизма, долгое время находились в аварийном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе комитета республики по ОКН.

Двухэтажные дома с антресольным этажом, ранее известные как дома Щетинкина, были возведены на Большой Проломной в первой половине XIX века. Их историческую ценность подтверждают сохранившиеся элементы фасада.

По информации Ивана Гущина, председателя комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия, в ходе текущих работ производится демонтаж разрушенных элементов как наружных, так и внутренних стен. Также осуществляется усиление и гидроизоляция фундаментов. В доме №34 дополнительно выполнен демонтаж прогнивших деревянных конструкций и бетонного перекрытия советского периода, а также аварийной арки проездных ворот.

Здания были изъяты у недобросовестного правообладателя по решению суда в 2017 году и долгое время находились в запущенном состоянии, не вызывая интереса у инвесторов. Однако в 2023 году руинированные памятники были проданы с обязательством их скорейшего восстановления.

Напомним, что в Казани приступили к новому этапу масштабной реставрации комплекса Петропавловского собора.



Анастасия Фартыгина