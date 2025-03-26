В Казани на празднование 80-летия Победы выделят почти 44 миллиона рублей

Информации о проведении салюта нет

Фото: Максим Платонов

Казань готовится к масштабному празднованию 80-летия Победы , на которое выделено 43,9 млн рублей. Это на 2,1 млн больше, чем в прошлом году. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Предстоящие мероприятие на 9 Мая

Основным местом для торжеств станет площадь Тысячелетия. Здесь пройдет дневной концерт продолжительностью два часа, а вечером зрителей ждет четырехчасовое шоу с участием танцевальных, хореографических и вокальных коллективов. Также выступят государственный камерный хор и фигуристы на роликовых коньках.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В одном из концертных залов города состоится фестиваль «Наследники Великой Победы». На этом мероприятии покажут танцевальные номера, театральные постановки и песни на стихи татарских поэтов.

Праздничная программа также включает церемонию возложения цветов к монументу матерям и вдовам. Важным событием станет фестиваль «Фанфары Победы», который продлится не менее трех часов.

Мемориальные мероприятия запланированы в парке Победы, а также на Арском и Архангельском кладбищах. Здесь горожане смогут почтить память тех, кто отдал жизнь за Родину.

Стоит заметить, что в документации нет информации о вечернем салюте. В прошлом году он был и прошел над акваторией Казанки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прошлые годы

В прошлом году торжества также прошли на привычных площадках, таких как площадь Тысячелетия и парк Победы. 27 апреля прошло общее чествование тружеников тыла, а 12 мая отпраздновали завершение Крымской наступательной операции. Эльмира Зарипова подчеркнула, что с 2023 года в республике стартовал культурный проект «80 историй от ветерана Великой Отечественной». В рамках этого проекта создаются репортажи о ветеранах войны.

Реальное время / realnoevremya.ru

В Татарстане также прошли акции «Диктант Победы» и «Георгиевская ленточка». Эти инициативы были направлены на привлечение внимания к истории и памяти о Великой Отечественной войне.

В день праздника, 9 мая, в Татарстане происходило торжественное возложение цветов на Арском и Архангельском кладбищах.

Гости парада Победы

Главный парад Победы пройдет в Москве. Точные затраты на него не раскрываются, но она кратно больше, чем в Казани — например, в 2018 году он обошелся в 600 млн рублей. На парад в столице России 9 мая приедут высокопоставленные гости из разных стран. Среди них:

премьер-министр Словакии Роберт Фицо;

президент Сербии Александр Вучич;

президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва;

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

президент Палестины Махмуд Аббас;

председатель КНР Си Цзиньпин;

премьер-министр Индии Нарендра Моди;

президент Белоруссии Александр Лукашенко;

премьер-министр Армении Никол Пашинян;



президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Реальное время / realnoevremya.ru

Также Израиль в День Победы будет представлен на параде в Москве. Об этом заявил исполняющий обязанности посла Израиля в России Александр Бен Цви.

По его словам, 9 Мая является официальной датой в Израиле, и страна гордится тем, что проводит парад ветеранов и акцию «Бессмертный полк». Он уточнил, что Израиль — единственная страна за пределами СНГ, где эти мероприятия проходят на таком уровне.

Посол Израиля Симона Гальперин также примет участие в параде Победы в Москве. Бен Цви подчеркнул важность памяти о ветеранах, которые активно участвуют в памятных мероприятиях в Израиле, где установлены памятники героям войны.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Тем временем, президент США Дональд Трамп подтвердил, что не собирается посещать Москву на празднование Дня Победы 9 мая. На вопрос журналистов в Белом доме он лаконично ответил: «Нет, я не поеду».

Кремль также опроверг слухи о возможном визите Трампа. Официальный представитель Дмитрий Песков заявил, что никаких договоренностей не было достигнуто. Он ранее подчеркнул, что президент России Владимир Путин был готов приветствовать Трампа на параде.

— Если будут страны, а тем более крупные страны, которые решат с нами разделить радость этой победы и значение этого дня, то, конечно же, мы, и особенно президент Путин, будем рады приветствовать их в Москве, — подчеркнул Песков.

Ранее Берлин также отказался участвовать в праздновании. По словам посла Германии в России Александера Ламбсдорфа, это решение связано с конфликтом на Украине.

Анастасия Фартыгина