Трамп пригрозил странам БРИКС 100%-ми пошлинами за попытки отойти от доллара

Фото: Татьяна Демина

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о готовности ввести импортные пошлины в размере 100% на товары из стран БРИКС, если они попытаются создать альтернативу американскому доллару в мировой торговле. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп назвал страны БРИКС «враждебными» и потребовал от них гарантий того, что они не будут разрабатывать новую валюту или поддерживать другие валюты в качестве замены доллару США. В противном случае, по его словам, они «столкнутся с пошлинами в 100% и должны будут распрощаться с возможностью продавать замечательной американской экономике».

— Мыслям о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, в то время как мы стоим в стороне и наблюдаем, пришел конец, — заявил Трамп. Он также добавил, что «нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо еще». По словам Трампа, любая страна, которая попытается это сделать, «должна сказать: «Привет, пошлины, и прощай, Америка».



Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

В ответ на эти угрозы заместитель главы МИД России, шерпа в БРИКС Сергей Рябков заявил, что в объединении готовы объяснить Трампу, что оно не посягает на доллар, а делает выводы из ошибочной политики Вашингтона. Заместитель председателя Национального экономического совета Индонезии Мари Элка Пангесту, в свою очередь, назвала процесс дедолларизации международной финансовой системы «неизбежным».

БРИКС не стремится отказываться от использования доллара США в торговле, поскольку большая часть финансовых резервов стран-участниц сообщества хранится именно в американской валюте. Об этом ранее заявил секретарь министерства иностранных дел Бразилии по Азиатско-Тихоокеанскому региону Эдуарду Сабойя.

Рената Валеева