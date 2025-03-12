Матвиенко предложила сократить прием студентов в вузы Казани

В Татарстане прирост составил 1020 мест, что на 4,62% больше по сравнению с предыдущим годом

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала к сокращению числа абитуриентов в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Она пояснила, что университеты этих городов принимают студентов со всей страны, увеличивая количество платных мест и «штампуя» специалистов, которые не востребованы на рынке труда. Об этом сообщили в «Ведомостях».

— Давайте поставим задачу в течение пяти лет уменьшать наборы в высшие учебные заведения, набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям — и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома, — заявила Матвиенко.

По ее словам, многие студенты из регионов, приехавшие учиться в столицу, сталкиваются с трудностями при поиске работы по специальности.

— Вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников, — добавила она.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Согласно статистике, положительное сальдо студенческой миграции наблюдается только в шести субъектах России, включая Татарстан. На 2024/25 учебный год Минобразования увеличило количество бюджетных мест в региональных вузах, что должно помочь улучшить ситуацию. В Татарстане прирост составил 1020 мест, что на 4,62% больше по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, что КФУ вошел в число вузов по количеству бюджетных мест на 2025/26 учебный год. Также Иннополис вошел в тройку лучших вузов России по качеству приема абитуриентов.



Анастасия Фартыгина