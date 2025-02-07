Внучке экс-мэра Самары предъявили обвинение в двойном убийстве

Фото: Максим Платонов

Внучка бывшего мэра Самары Дмитрия Тархова стала обвиняемой по делу о двойном убийстве, об этом сообщили в Следкоме России. Уголовное преследование связано с убийством двух человек, детали которого продолжают расследоваться.

Напомним, что экс-мэр Самары Виктор Тархов и его жена стали жертвами убийства, по подозрению в котором задержана их внучка. По предварительным данным, преступление произошло около месяца назад, с тех пор внучка отправляла сообщения с телефона погибших и продавала их имущество.

По версии следствия, обвиняемая готовилась к преступлению заранее. Она приобрела пилу, канистры с химическими веществами и пластиковые емкости, что указывает на серьезное намерение совершить преступление.

Следком также проверяет возможное вовлечение других лиц в это резонансное дело. Подробности инцидента пока не раскрываются, ведется следствие.

Анастасия Фартыгина