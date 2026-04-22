Футболист «Динамо» Тюкавин извинился за поражение от «Рубина»

Нападающий назвал неудовлетворительным результат матча в Москве

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин извинился перед болельщиками за поражение от «Рубина» (0:1) в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Футболист назвал неудовлетворительным итоговый результат встречи.

— Неудовлетворительный результат. Плохо сыграли при своих болельщиках. Хотелось бы извиниться перед ними за такой матч. Надеюсь, что они придут на следующий матч в воскресенье (с «Сочи» в 27-м туре РПЛ, — прим. ред.) Какая усталость? Надо показывать злость, выгрызать, кусаться, но мы этого не показали, — передает слова Тюкавина «Матч ТВ».

Московское «Динамо» впервые с 2020 года проиграло дома «Рубину». Решающим в матче стал единственный гол нападающего казанцев Жака Сиве на 19-й минуте игры.

После победы «Рубин» обошел «Динамо» в турнирной таблице и занимает седьмое место с 38 очками. У «бело-голубых» осталось 35 баллов.

В 26-м туре чемпионата «Рубин» в Казани сыграет с ЦСКА — 25 апреля в 19.30 по мск.

Зульфат Шафигуллин